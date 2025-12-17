Andria ammessa a finanziamento. Assegnati dieci mila euro per il verde pubblico

Con atto dirigenziale n.00762 del 3 dicembre scorso del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Risorse Forestali della Regione Puglia, è stato approvato l'elenco dei Comuni che hanno partecipato all'Avviso Pubblico per il Progetto "Alberi per il futuro - edizione 2025".Andria è tra i 48 comuni destinatari di tali contributi: assegnati dieci mila euro, la somma più alta prevista, che saranno destinati alle implementazioni di nuove alberature.«Abbiamo partecipato al bando di finanziamento e c'è soddisfazione per l'esito – commenta l'Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio - Queste risorse insieme ad altre già impegnate ci consentiranno di implementare Il patrimonio arboreo della città, attualmente in fase di profondo rinnovo».