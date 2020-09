Ancora un successo per la 4^ edizione di "Spinning event 2020" a Castel del Monte

Tutto secondo le più rosee previsioni la 4^ edizione dello "Spinning event 2020". Oltre cinquanta atleti e tanti appassionati di questo sport sempre più diffuso, si sono incontrati lo scorso 28 agosto a Castel del Monte per l'appuntamento con lo "Spinning event 2020", manifestazione voluta ed organizzata da Riccardo Frisardi. Più che nelle scorse edizioni, quest'anno è aumentata la percentuale di atleti provenienti da fuori regione, che hanno voluto prendere parte ad una raid di 70 minuti, condotto dal regional Spinning Team, con il prezioso supporto di Emanuele Fortunato regional spinning team di consolidata fama.Uno spettacolo di colori e di grande carica sportiva, quello che si è visto sul piazzale antistante il maniero federiciano, la cui organizzazione è stata curata nei minimi particolari dall'ex consigliere comunale Riccardo Frisardi e dall'associazione HB New Center di Andria, nonchè con il patrocinio del Polo Museale della Puglia, che ha concesso le autorizzazioni necessarie.«Un successo inaspettato questa 4^ edizione - ha tenuto a sottolineare Riccardo Frisardi -, considerato che eravamo tutti reduci dal terribile periodo del lockdown. Devo ringraziare quanti hanno aderito a questa manifestazione, che incredibilmente continua a riscuotere consensi e plauso dai partecipanti, entusiasti di potersi esibire all'ombra di uno dei monumenti più belli e famosi del mondo. E' per me doveroso ringraziare in primis il Polo Museale della Puglia e, in modo particolare, la dottoressa nonché direttrice di Castel del Monte, Elena Saponaro che sin dagli esordi ha creduto in questo particolare e suggestivo evento, che punta a far conoscere non solo questo bene dell'umanità ma l'intero nostro territorio, con le sue ricchezze enogastronomiche, artistiche ed ambientali. Sono particolarmente soddisfatto che questo evento sportivo, nato da una mia idea alcuni anni fa e dall'associazione HB New Center di Andria, continui ad ottenere consensi».– conclude Riccardo Frisardi».