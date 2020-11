Alluvione in Calabria: anche la Misericordia in pre allarme

Alluvioni in Calabria, anche dalla Puglia sono partite le prime squadre di volontari per portare sostegno e conforto alle popolazioni colpite da questo tragico evento. Intanto anche da Andria sono in pre allarme i volontari della Misericordia, non nuovi a questo genere di missioni, che hanno già nella loro disponibilità diverse idrovore e squadre pronte a partire.Intanto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sul punto informa che la Regione Puglia ha già inviato nelle zone del Crotonese colpite dalle alluvioni, cinque squadre di volontari (due da Bari, due da Lecce ed una da Brindisi/Taranto), attrezzate con idrovore, in coordinamento con la Protezione civile nazionale.Le squadre sono sul posto e da oggi sono a disposizione della Prefettura di Crotone e della Protezione civile della Regione Calabria per gli interventi di emergenza ."La Puglia è vicina alle regioni colpite dall'emergenza – dichiara il presidente Emiliano - rispondiamo alle richieste di aiuto senza nessuna esitazione".