Alla Biblioteca Comunale una conferenza su Alfonso Leonetti, politico e intellettuale di Andria

Il 5 aprile 2023 alle ore 18 si svolgerà, presso la Biblioteca Comunale "Giuseppe Ceci" di Andria, una conferenza dal titolo "Alfonso Leonetti, un andriese nel movimento comunista internazionale". Leonetti è stato un politico e intellettuale comunista, nativo di Andria, attivo ai vertici del Partito Comunista d'Italia e del movimento trockista internazionale nel periodo compreso tra le due guerre mondiali, stretto collaboratore di Antonio Gramsci e Lev D. Trockij.L'iniziativa segue ed è pensata in sintonia con la richiesta, già formalmente presentata al Comune di Andria dalle sezioni andriesi dell'ANPI e di Italia Nostra, di realizzare e installare una targa commemorativa in suo ricordo. La conferenza è stata organizzata dalle sezioni andriesi dell'ANPI e Italia Nostra, è patrocinata dal Comune di Andria e ha ricevuto l'avallo della Fondazione Gramsci di Puglia, dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, del Comitato di Bari dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, della Biblioteca Diocesana "San Tommaso d'Aquino" di Andria, del Circolo dei Lettori di Andria e dei Presidi del Libro – Andria. La conferenza sarà incentrata su una relazione tenuta dal dott. Gabriele Mastrolillo (Fondazione Gramsci di Puglia), autore di approfonditi studi sulla figura di Leonetti: il libro Alfonso Leonetti nel socialismo e comunismo italiano (1913-1930) (Cacucci, Bari 2018); La questione meridionale negli scritti di Gramsci e di Leonetti, in "Risorgimento e Mezzogiorno", 55-58/2017-2018; Alfonso Leonetti e il gruppo dirigente del Pci dalla destalinizzazione alla segreteria Natta, in "Italia contemporanea", 296/2021; non da ultimo, il recente libro La dissidenza comunista italiana, Trockij e le origini della Quarta Internazionale 1928-1938 (Carocci, Roma 2022), in cui è analizzato il ruolo ricoperto da Leonetti nel movimento trockista internazionale.L'avv. Giovanna Bruno (Sindaca di Andria) e il dott. Francesco Inchingolo (Italia Nostra Andria) inaugureranno l'evento portando rispettivamente i saluti istituzionali e della sezione andriese di Italia Nostra di cui Inchingolo è presidente. Seguirà la relazione del dott. Mastrolillo e un intervento conclusivo del prof. Gianni Sardaro (Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea). Modererà il prof. Maurizio De Giglio, vicepresidente della sezione andriese dell'ANPI.