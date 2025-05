"Ma io sorrido ancora": ad Andria storie di donne, racconti di resistenza e speranza

Domani 20 maggio 2025, alle ore 19.00, presso la Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci" di Andria (in piazza Sant'Agostino 5), si terrà la presentazione del volume, antologia realizzata a seguito del Concorso Letterario InternazionaleUn'iniziativa che non si limita alla celebrazione della scrittura, ma che si fa strumento di memoria, consapevolezza e riscatto. Il premio, infatti, ha l'obiettivo di far emergere e valorizzare le storie di "donne da non dimenticare", del passato e del presente, e allo stesso tempo di mettere al centro la scrittura come atto vitale, perché, come recita il motto del concorso, "raccontare è vivere".A dare voce alle pagine del libro sarà, finalista e coautrice della raccolta, nonché formatrice, giornalista pubblicista iscritta all'Ordine del Lazio e consulente di direzione. Volto noto nel mondo della comunicazione e appassionata scrittrice, Ferrazza si è fatta interprete, con sensibilità e competenza, di una narrazione intensa, femminile, profondamente umana.L'incontro, patrocinato dall'assessorato alla Bellezza del Comune di Andria, è sostenuto dalle associazioniUn evento utile per lasciarsi ispirare da storie vere, scritte con il cuore e rese vive dalla voce di chi, con passione e competenza, continua a coltivare l'arte del racconto come strumento di cambiamento e consapevolezza. La cittadinanza è invitata a partecipare.