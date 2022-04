Al Vinitaly sale in cattedra il vino pugliese di qualità: Conte Spagnoletti Zeuli Onofrio

Social Video 20 secondi Vinitaly 2022, riconoscimenti per "Conte Spagnoletti Zeuli Onofrio" di Andria

Torna in presenza ilgiunto alla 54esima edizione. Il Salone Internazionale dei vini e distillati, in programma a Verona dal 10 al 13 aprile 2022, cerca di archiviare le due ultime edizioni segnate dalla pandemia da covid 19 e lo fa presentando il meglio della produzione vitivinicola mondiale con oltreDellevi erano alcune tra le più titolate e rappresentative del nord barese, autentico vanto delle produzioni d'eccellenze, con vini presenti nei principali mercati del mondo.I circa 700 top buyer giunti da oltre 50 Paesi, hanno potuto apprezzare ciò che di meglio la Puglia vitivinicola offre tra le etichette del tacco d'Italia, oltre 10 mila, esposte nei vari stand della campionaria scaligera. Ed ancora una volta a mantenere alti i colori della Puglia ci sono state le affermazioni dei vinila selezione di vini organizzata da Veronafiere giunta alla sua sesta edizione. 5StarWines & Wine Without Walls è una degustazione di tre giorni che punta i riflettori su tutte le cantine che investono nel miglioramento dei propri vini. A degustare ed attribuire un voto in centesimi ai vini partecipanti c'è una giuria di wine professional altamente qualificati provenienti da tutto il mondo.Per l'azienda "Conte Spagnoletti Zeuli Onofrio" la giuria ha inserito nella. Si tratta di una categoria di vini sostenibili ovvero appartenenti ad una filiera di produzione totalmente sostenibile –dal campo alla bottiglia- come è stata recentemente certificata l'azienda "Conte Spagnoletti Zeuli Onofrio"; mentre per. Entrambi hanno ricevutoUna importante ed autorevole affermazione per ilche arricchisce il prestigioso palmares di un produttore che con moderno piglio imprenditoriale, opportuni investimenti tecnologici e puntando sulla ricerca, continua a rinsaldare le tradizioni di una famiglia che da secoli dedica all'ulivo e alla vite un'autentica passione.