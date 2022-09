Alla Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura, il via al corso di "Tecnico Superiore della valorizzazione del Patrimonio Enogastronomico"

Si è tenuta ieri, mercoledì 21 settembre, nella sede della Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura, la presentazione del corso per "Tecnico Superiore della valorizzazione del Patrimonio Enogastronomico" organizzato dalla Fondazione ITS - Agroalimentare Puglia.Il corso ha una durata di 2000 ore, di cui 800 di stage in aziende partner. È rivolto a diplomati e laureati ed è completamente finanziato, quindi gratuito per i partecipanti.Le lezioni si terranno nella splendida sede della Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura collocata a pochi metri dal maniero federiciano, quale miglior luogo per lo svolgimento di un corso mirato alla formazione di figure professionali competenti, in grado di occuparsi della valorizzazione del patrimonio enogastronomico pugliese.All'incontro sono intervenuti il Presidente della Fondazione ITS ACADEMY Agroalimentare Puglia, prof. Vito Nicola Savino, la Presidente della Fondazione Bonomo Ricerca in Agricoltura, dr.ssa Maria Carbone, la Direttrice Amministrativa dell'ITS ACADEMY, dr.ssa Maria Grazia Piepoli, il Presidente del Comitato di Progettazione e Gestione del corso, prof. Fabrizio Baldassarre,dinelda maggio 2022 èIl prof. Baldassarre ha presentato il programma didattico del corso illustrandone tutte le aree e le relative unità formative, cosa che ha suscitato molto interesse nei partecipanti all'incontro che si sono mostrati entusiasti e motivati per l'avvio del corso.Tra le varie materie che saranno affrontate, da quelle appartenenti all'acquisizione di competenze trasversali, come "Comunicazione efficace", "Creazione d'impresa", e altre, a quelle dedicate alla cosiddetta area di Base (Inglese, Inglese tecnico, Informatica, Impresa 4.0, Filiere del settore agroalimentare, ecc.), ci saranno quelle cosiddette "Tacnico-professionalizzanti" che prevedono unità formative di "Principi di Marketing", "Food & wine marketing eperienziale", "Organizzazione di eventi", "Marketing territoriale", "Incoming turistico enogastronomico", e tante altre.Il corso èe aperto a qualsiasi fascia di età.Per partecipare è necessario essere in possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore.Per iscriversi cliccare sul link: