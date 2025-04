Traffico in città, Andria oggetto di monitoraggio insieme a Milano e Catania

n'iniziativa di ricerca nazionale che promuove soluzioni di mobilità urbana sostenibile attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. Il progetto, che vede come capofila il Politecnico di Bari e come partner l'Università di Catania, tocca anche Andria, coinvolgendo glie "Della Vittoria –che raccolgono dati utili per analizzare l'impatto del traffico sulle strade, in particolare nelle zone di accesso agli istituti scolastici.«Il progetto è finanziato dal Next Generation EU, PNRR – ha spiegato la ricercatrice Nadia Giuffrida del Politecnico di Bari – ed è portato avanti dal Politecnico di Bari e dell'Università di Catania con la collaborazione della Fondazione Mobilità in Città. Ci siamo voluti focalizzare sulle scuole proprio perché crediamo che sia giusto dare ai giovani questa opportunità di conoscere che cosa accade intorno a loro. Andria, unica città della Puglia ad essere coinvolta, con due scuole che si sono dimostrate da subito disponibili ed entusiaste a partecipare. I sensori sono stati installati nel mese di febbraio e la ricerca andrà avanti fino a novembre, con possibilità di proroga. Abbiamo già dunque i primi dati che presentano elevati flussi di traffico su via XX Settembre e Via Martiri di Cefalonia: si arriva anche a 500 auto all'ora, di media, con punte di velocità di 70 km orari addirittura notturne. Stiamo monitorando il traffico ma a breve ci occuperemo anche del rilevamento dei PM2,5 PM10. I sensori installati sono prodotti in Belgio ed hanno un'affidabilità già verificata, pertanto i cittadini sanno in tempo reale qual è la condizione del traffico in città».«Questi dati rappresentano una base anche più scientifica da cui partire per attivare delle iniziative tese alla sostenibilità ambientale – ha dichiarato l'Assessora al Futuro Viviana Di Leo - Grazie alla collaborazione delle due scuole e sulla scorta degli elementi che saranno raccolti fino a fine anno, verranno fatte delle iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione non solo con gli studenti ma anche con i genitori proprio per andare nella direzione di un'educazione ambientale maggiore. Ma serviranno anche a noi amministratori per fare delle scelte forti, delle azioni amministrative anche più importanti come ad esempio la chiusura di strade che diverranno "strade scolastiche", oppure la circolazione a targhe alterne. Abbiamo cioè la possibilità di intervenire con valutazioni più precise, più puntuali e più consapevoli».Le dirigenti scolastiche Francesca Attimonelli e Maria Teresa Natale hanno sottolineato il valore didattico ed educativo del progetto, perché impegna la comunità scolastica a riflettere sui comportamenti adottati dai cittadini, avviando così una riflessione seria sulle abitudini purtroppo impattanti di studenti e adulti che devono però necessariamente coordinarsi con azioni amministrative concrete.«Rispetto alla questione ambientale – ha affermato il Sindaco Giovanna Bruno - l'amministrazione non solo non si nasconde ma anzi vuole essere da stimolo a fare in modo che le criticità della nostra città, molte assolutamente note da anni, siano sviscerate maggiormente. Lo stiamo facendo in tutti i settori, dal monitoraggio ambientale con le centraline a queste forme innovative legate al traffico, a prescindere dal fatto che sia a costo zero per l'amministrazione come in questo caso. Vedere che in un'ora c'è un traffico veicolare di 500 autovetture in centro deve servire per ribadire che stiamo andando in una direzione completamente sbagliata. Ecco perché l'educazione anche nelle scuole ci è utile sperando che i piccoli, i giovani crescano con un'attenzione verso se stessi e verso la città. Ed è per questo che non escludiamo di allargare il campo della ricerca anche in altre zone della città».Anche il dr. Giuseppe De Leonibus, funzionario del settore Ambiente ha sottolineato la validità di questo progetto che fa dei cittadini i protagonisti di una ricerca di valore scientifico, ed ha auspicato che si possa monitorare anche l'inquinamento acustico che in città è altro fattore da attenzionare.I dati sono consultabili in tempo reale a questi link: https://telraam.net/en/location-live/9000008175