Ai “Giovedì del Gino Strada” si “Esplode d’amore”

Esplodere d'Amore, di Susanna Sguaitamatti, un libro conviene leggere, se si ha sete d'Amore come di una sorgente fresca e zampillante, come quando si ha bisogno di parole buone, di parole luminose.Stefania De Toma, nella sua prefazione, così lo definisce: «Esplodere d'amore è un ruscello di montagna, puro e cristallino come quelli che scorrono nella sua Svizzera, una sorgente che affiora piano e poi prende ad attraversare boschi, con la sua voce limpida, a precipitare da piccoli dirupi formando cascate piene di luce e a offrirsi come fresco ristoro dal quale dissetarsi, rigenerarsi».Esplodere d'Amore è come Susanna, un sorriso contagioso, sempre gratuitamente elargito e sempre grato, nella consapevolezza che anche davanti alle difficoltà più grandi: c'è di peggio nella vita!presenterà il suo libro ai "Giovedì del Gino Strada",Dialogherà con lei Stefania De Toma.L'incontro èe la cittadinanza è invitata.Sarà anche possibile seguire la diretta streaming sulal seguente link: