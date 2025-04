Adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale

locandina locandina

Nella giornata dell' 8 aprile in Regione si è tenuto il primo tavolo tecnico per l'adeguamento del piano regolatore generale vigente al PPTR - piano paesaggistico territoriale regionale approvato dalla regione Puglia nel 2015. Al tavolo hanno partecipato per gli aspetti paesaggistici e archeologici anche tecnici della Soprintendenza di Foggia.Per il comune di Andria era era presente il progettista arch. Nicola Fuzio e l'arch. Pasquale Antonio Casieri con alcuni funzionari dell'urbanistica e del paesaggio. L'assessore alla Visione Urbana Anna Maria Curcuruto ha espresso compiacimento per lo spirito di collaborazione manifestato al tavolo dalla Regione e dalla Sovraintendenza nell'esaminare il voluminoso patrimonio di dati reso disponibile ed illustrato dal progettista arch. Fuzio anche in relazione alle banche dati di tutti i piani sovraordinati nazionali regionali e provinciali.«L'aggiornamento della pianificazione generale comunale alla pianificazione regionale è un obiettivo del programma del sindaco Giovanna Bruno – ricorda l'ass. Curcuruto - L'adeguamento del PRC consisterà nella sovrapposizione delle tutele del Piano paesaggistico regionale relativi al territorio comunale seguendone le finalità di tutela e valorizzazione di recupero e riqualificazione del meraviglioso e speciale il territorio comunale, esteso per oltre 400 chilometri quadrati densi di peculiarità per la realizzazione di uno sviluppo socio economico realmente sostenibile. La scala di analisi territoriale comunale di maggiore dettaglio comporterà talvolta integrazioni e/o variazioni che diventeranno a loro volta aggiornamenti al PPTR regionale. Condivisione e interazione per l'attuazione di un unicum che non si ferma ad un'immagine cartografica ma si proietta nello sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale».Sul tema si apre un percorso partecipativo che avrà inizio oggi, con la Giornata Formativa e informativa. Dopo i saluti delSindaco del Comune di Andria, Avv. Giovanna Bruno e dell'Assessore alla Visione Urbana – Arch. Anna Maria Curcuruto, seguirà il confronto – dibattito con il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio – Arch. Pasquale Antonio Casieri; Analisi delle criticità delle opportunità per l'adeguamento del PRG al PPTR da parte del progettista incaricato all'adeguamento del PRG al PPTR – Arch. Nicola Fuzio. Seguirà dibattito.