Ad Andria si fanno "voli pindarici", Agrimi in equilibrio in piazza Catuma

In equilibrio, in alto. Metafora della vita? Sono i voli pindarici che ieri 12 agosto hanno stupito gli andriesi che erano di passaggio in piazza Catuma. L'installazione porta la firma dell'artista tranese Dario Agrimi che con il suo "Sofisma" ha proiettato la città nel clima del Festival Castel dei Mondi.



Quello di ieri sera è stato infatti un assaggio della kermesse che sta per cominciare ad Andria.



Artista eclettico, nato ad Atri in Abruzzo nel 1980, opera nel campo dell'arte contemporanea con creazioni concettuali dall'età di 18 anni. Dario Agrimi attualmente vive in Puglia. Nel suo studio di Trani, ex capannone industriale, realizza opere che spaziano dalla pittura all'installazione, privilegiando anche il campo fotografico, scultoreo e video. I suoi ultimi esperimenti sono il risultato di una ricerca maniacale volta alla perfezione, mette in scena un iperrealismo che amplifica le emozioni e riduce la distanza tra realtà e finzione.