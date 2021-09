Ad Andria prestigiosa iniziativa di Italia Nostra e del Lions Club Puglia Scambi Giovanili

locandina locandina

Domenica 12 settembre, alle ore 18.30 la sezione di Italia Nostra Andria ed il Lions Club Puglia Scambi Giovanili, presso la prestigiosa sede della Chiesa di Sant'Anna in via Flavio Giugno 19 in Andria, ospiteranno il prof. Pierfrancesco Rescio, docente di Topografia antica e medievale presso l'Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa", che presenterà il suo ultimo interessantissimo lavoro: "Atlante dei Tratturi - Archeologia e storia dei sistemi - agro- silvo-pastorali"Dalla segreteria della manifestazione fanno sapere che si accede esclusivamente con green pass e previa prenotazione posti fino ad esaurimento.Per prenotazioni scrivere ai seguenti indirizzi email comunicando nome, cognome, indirizzo di residenza e numero di cellulare:andriaitalianostra@libero.itlionsmariadinalosappio@gmail.com