Ad Andria partono gli interventi di manutenzione del verde pubblico

A partire da lunedì 15 e fino a venerdì 26 novembre l'ufficio ambiente di Andria sta effettuando la manutenzione del verde pubblico in diverse zone della città. Ad annunciarlo è la sindaca, avv., che tramite i canali social così dichiara: «Anche in piazza Sant'Agostino sono state raccolte le foglie autunnali, come in altre parti di città. Cadranno ancora, com'è ovvio che sia, ma non è questo il tema.Gli alberi della piazza saranno interessati da alleggerimento e pulizia dei rami più bassi perché la potatura integrale è di poco meno dello scorso anno. La manutenzione del verde pubblico a cura del settore ambiente, riguarderà le seguenti aree:- villa comunale, parchi e giardini;- completamento potature di alleggerimento alberature stradali di viale Istria, viale Trentino, via XXIV maggio, via Pasubio;- taglio rami via Castel del Monte e Pineta comunale.Alcune attività che causa maltempo non vengono ultimate nei termini, saranno comunque completate in tempi ristretti. So che ci segnalerete altre strade, piazze o parchi ma ci tengo a rassicurarvi che a rotazione, così come stiamo già procedendo, si interverrà anche altrove, secondo una logica di costante monitoraggio».Mentre nella mattinata di ieri, giovedì 18 novembre, gli operatori della ditta Sangalli hanno provveduto alla potatura degli alberi, ubicati in via Cappuccini, grazie all'intervento dell'assessore alla sicurezza,e dell'Ufficio Ambiente di Andria.Prosegue il Primo Cittadino: «È autunno. Cadono le foglie. Se poi piove, cadono in maniera ancora più consistente. Se c'è umidità, si attaccano velocemente alle strade e restano, accrescendo la sensazione di disordine in città. Ora: il contratto di raccolta rifiuti e igiene urbana (sempre il contratto famoso del lontano 2012, ancora in uso) in alcune strade prevede solo un intervento settimanale di pulizia. UNO SOLO.Capite bene che tra macchine parcheggiate notte e giorno e una sola pulizia settimanale, la resa è davvero scarsa. Grazie alla costante e fattiva collaborazione con la Sangalli, che pure è in scadenza di contratto, le strade maggiormente interessate dal fenomeno (naturale) della caduta delle foglie, vengono interessate a giorni alterni dallo spazzamento meccanizzato e pulizia da parte degli operatori con spazzatori.In casi estremi e salvo altre concomitanti urgenze, vengono fatti anche altri interventi aggiuntivi. Mi sembra giusto spiegare i meccanismi alla base di diverse cose che accadono in città perché altrimenti qualcuno si convince che appena cade una foglia, ci deve essere un operatore a raccoglierla. Così non è. Per l'impossibile non siamo attrezzati ma facciamo molto di più di quello che è formalmente previsto. Questo anche grazie alle interazioni con voi cittadini. Andiamo avanti».