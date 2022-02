Ad Andria la presentazione del progetto “Femminescenza”

Venerdì 11 febbraio, alle ore 19.00, presentazione pubblica e ufficiale del progetto "Femminescenza" in occasione della Giornata internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza, istituita nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.Il progetto, promosso dall'Associazione Contenitore Contemporaneo-Impresa sociale in partenariato con l'associazione 3place e con l'emittente televisiva Telesveva, patrocinato dall'Amministrazione Comunale, si pone l'obiettivo di contribuire al superamento del gender gap scientifico e tecnologico, attraverso i programmi di promozione delle materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) rivolti alle docenti e ai docenti, alla popolazione infantile e adolescenziale del territorio, la componente più colpita dal digitale divide.All'evento, che si terrà in Sala Consiliare presso il Palazzo di Città, saranno presenti anche dirigenti ed insegnanti di ogni ordine e grado del territorio, i quali saranno attori centrali dell'attuazione del progetto.