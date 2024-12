Ad Andria l'iniziativa “Artigianato in Vetrina”

Domenica 8 dicembre, a partire dalle 19:00, presso Brù Studio, in via Giovanni Bovio 66, va in scena un inedito evento dedicato alla Bellezza, all'Ingegno e all'Innovazione dell'Artigianato Italiano di Qualità. Un Evento in cui le vetrine e gli spazi si trasformeranno in laboratori creativi, per condividere e celebrare appunto la passione genuina e l'arte del Made in Italy. Appunto, "Artigianato in Vetrina".Sotto gli occhi degli avventori (l'ingresso è libero) Maestri Artigiani trasformeranno tessuti e materiali vari in shopper, cuscini ed altri manufatti, in molteplici combinazioni di tessuti, colori e finiture. Sarà dunque possibile seguire dal vivo tutte le fasi del processo di creazione sino al prodotto finito. A ben vedere un'opportunità unica ed imperdibile per scoprire come nasce un oggetto fatto a mano, intriso di lavoro, manualità, qualità e autenticità.Ma "Artigianato in Vetrina" non è solo un evento promozionale, bensì un omaggio alla creatività e al design che contraddistinguono da sempre il nostro Paese e la nostra Terra di Puglia. Un appuntamento cui non mancare con la Magia dell'Artigianato.