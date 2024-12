Ad Andria i preparativi per la manifestazione l'Evolio Expo in programma a Bari

"L'EVOLIO Expo è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di olio extravergine d'oliva - sottolinea Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia per Italia&friends promotore Territoriale.- Una serata di estrema importanza, lo scorso 5 Dicembre, presso uno dei frantoi più importanti di Andria si è realizzato un "Convegno" sulle opportunità offerte dalla prima fiera internazionale che si svolgerà presso la "Nuova Fiera del Levante a Bari", dedicata interamente all'olio EVO e ai suoi produttori".



"Su questa Fiera si stanno creando aspettative di rilievo, coinvolgendo tutta intera filiera un' opportunità unica per assaggiare oli EVO da tutto il Mediterraneo e scoprire le diverse sfumature di gusto. Vi saranno incontri con produttori, aziende e esperti del settore per approfondire la conoscenza dell'olio EVO e trovare prodotti di qualità. Si creeranno workshop e seminari, eventi formativi per imparare a riconoscere un buon olio, abbinarlo ai cibi e scoprire le ultime novità del settore. La visita di Evolio Expo farà crescere la cultura dell'olio, insomma è un'occasione per immergersi nella cultura dell'olio EVO e scoprire la sua storia, le tradizioni e le eccellenze italiane.

Un'ottima opportunità per creare nuovi contatti e stringere relazioni con altri professionisti del settore. Per le aziende e operatori del settore, "EVOLIO Expo" è un'importante vetrina per presentare i propri prodotti e trovare nuovi clienti. La prima edizione 2025 si terrà dal 30 gennaio al 1 febbraio.

La fiera si svolgerà presso la Nuova Fiera del Levante a Bari", facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici" e i servizi aeroportuali e navali.

Presso la sala riunioni del Frantoio Guglielmi come relatori abbiamo avuto Gaetano Frulli Presidente della Nuova Fiera del Levante, Silvia Casaglia Project Evolio Expo, Riccardo Guglielmi, Domenico Volpe Direttore vendite Agrisystem, Roberto Roberti responsabile commerciale Agrimillora, Donato Fanelli Editore Foglie, Francesco Maldera ricercatore universitario moderatore.

La partecipazione a questo convegno è stata molto attiva e partecipata da imprenditori Agricoli e Frantoiani per focalizzare l'effetto di questa "Kermesse" proprio nella Puglia che detiene il primato nella produzione dell'olio extravergine di oliva", conclude Antonio Pistillo, Ambasciatore dei Saperi e Sapori di Puglia per Italia&friends promotore Territoriale.