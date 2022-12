Ad Andria arriva la Festa dell’Olio Nuovo

Tre giorni dedicati a sua maestà l'oro verde di Puglia, ovvero l'olio extra vergine d'oliva. Eventi che guardano con attenzione al territorio, alla filiera e alle novità, con le sue mille sfaccettature. Andria si prepara a tre giorni intensi con focus, dibattiti e novità, si parte martedì 6 dicembre presso "Est vinum et cibus" alle ore 11:30 con la conferenza stampa "La filiera olivicola locale tra tradizione e innovazione" seguirà "Aspettando Qoco '23 - un filo dolio nel piatto" anticipazioni sulla tanto attesa manifestazione enogastronomica legata all'oro verde di Puglia che punta i riflettori su Andria e sull'olio extravergine d'oliva in particolare sulla cultivar "coratina".Nei giorni passati è stata la stessa sindaca di Andria ad anticipare il ritorno della tanto attesa manifestazione con l'approvazione del progetto, il 2023 vedrà infatti il ripristino di questa importante kermesse, fari accesi sull'edizione numero quindici del concorso internazionale per giovani cuochi dell'euromediterraneo. L'evento il 24,25 e 26 marzo 2023. Sempre martedì 6 dicembre alle ore 17 presso la sala consiliare, municipio di Andria, ci sarà il forum tematico "La carta degli olivo/olio e ristorazione". Mercoledì 7 dicembre alle 10.30 nella sala consigliare un incontro tra consiglio direttivo, associazione nazionale e "Città dell'olio", seguirà giovedì 8 dicembre dalle ore 17.30 fino alle 21.30 presso l'azienda agricola "La Spineta frantoio pellegrino 1890" l'evento "E' festa! Un brindisi all'olio nuovo e tradizionale pettolata dell'Immacolata".Ancora un'occasione dunque per evidenziare con attenzione un patrimonio unico e inimitabile legato alla produzione e alle relazioni tra i diversi attori coinvolti che contribuiscono a renderlo un "prodotto tipico" del territorio.