Ad Andria Annamaria Barrile, direttrice generale di Confagricoltura

In un momento delicato per il mondo dell'agricoltura in Italia, ha fatto visita alla delegazione di Bari-Bat, giungendo anche ad Andria ed incontrando i soci della sezione della Città fidelis."Per me è un grande piacere essere qui – ha dichiarato la Barrile – voglio dimostrare vicinanza a un territorio a noi caro., ma anche nazionale. Ho sempre avutoche ha dimostrate negli anni, nonostante la gestione di grandi problemi".La direttrice facendo visita nelle sede centrale di Confagricoltura Bari-Bat ha ricordato i numeri occupazionali delle due province: ", per la capacità organizzativa e soprattutto per la capacità di parlare ai soci e accompagnarli alla crescita imprenditoriale""Siamo molto contenti e orgogliosi della visita del direttore generale Annamaria Barrile qui presso l'unione di Bari-Bat - ha commentato il– è un segnale importante in questo momento in cui l'agricoltura, ovviamente e opportunamente, è in grande fermento.".Annamaria Barrile ha poi ribadito e ricordato l'importanza del dialogo e dell'ascolto. "– ha spiegato - per spiegare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni e quello che faremo in vista dell'appuntamento in agenda avogliamo parlare a nome dei nostri soci, portando le loro riflessioni sul tavolo di lavoro".Il 26 febbraio prossimo, infatti, proprio Bruxelles è in programmanel corso della quale l'Associazione parlerà del futuro del comparto e dellaalla luce delle ultime deroghe."Chiederemo in quella occasione – ha dichiarato la direttrice – di avviare una serie di iniziative per affrontare le richieste degli agricoltori. Vogliamo tutelare il comparto, che ricordo, essere trainante per la nostra economia. Il futuro dell'agricoltura ci impone scelte importanti e per questo è necessario far sentire la nostra vicinanza ai nostri soci"."L'appuntamento del 26 febbraio a Bruxelles è importante per la nostra famiglia – ha concluso il presidente Massimiliano Del Core – dimostra come sia a livello nazionale che a livello europeo,".