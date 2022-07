Ad Andria al via i lavori di riqualificazione di Piazza Umberto I

Lunedì 11 luglio 2022, alle ore 11.30 nei giardini di Piazza Municipio, conferenza stampa di illustrazione dei lavori di riqualificazione di Piazza Municipio.Interverranno, a margine del cantiere aperto dalla mattinata di lunedì, il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, l'Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Loconte, ed i progettisti.L'intervento di "Riqualificazione di Piazza Umberto I", è beneficiario del sostegno finanziario dell'Unione Europea a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse XII – "Sviluppo Urbano Sostenibile-Azione 12.1- "Rigenerazione Urbana Sostenibile".Il progetto di riqualificazione di Piazza Umberto I è da intendersi come intervento di "restauro urbano", generato dallo stratificarsi continuo delle esperienze umane nell'interazione tra luoghi vissuti e società. "L'intervento rientra in una linea di finanziamento intercettato dalla precedente Amministrazione, – commenta l'Assessore Mario Loconte – ma mai finalizzato.Disatteso il cronoprogramma stabilito con la Regione e tutte ferme le progettualità che si sarebbero dovute avviare alla fase definitiva ed esecutiva per consentire la realizzazione delle opere. A distanza di circa un anno e mezzo dal nostro insediamento l'Amministrazione Bruno ha ripreso il lavoro fermo, avviato le progettazioni esecutive e nel caso di Piazza Umberto avviato il bando per l'affidamento dei lavori che sono stati formalmente consegnati il 4 luglio.Previsto per il giorno 7 luglio l'inizio concreto dei lavori. La cittadinanza è invitata a partecipare alla conferenza stampa in loco per la presentazione del progetto".