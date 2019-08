A Raffaella Ieva il titolo di "Maestro Artigiano", unica donna andriese e rappresentante della Bat

Concorso indetto dalla Regione Puglia per valorizzare i mestieri dell'artigianato artistico

Gioia e gratitudine per un riconoscimento importante, unica donna andriese e rappresentante della provincia Bat. Si tratta di Raffaella Ieva, artigiana da oltre 25 anni che ha ricevuto con immediata validità il titolo di "Maestro Artigiano" nel settore Decorazioni, per attività di decorazioni di bomboniere ed oggettistica fatta a mano su vetro, porcellana, plexiglass, legno e stoffe. Un premio a una lunga carriera artigiana fatta di passione e determinazione ma anche un invito "a innestare giovani risorse nei settori produttivi a rischio di estinzione e incoraggiare il ricambio generazionale attraverso il trasferimento di competenze", come dichiara Raffaella Ieva, ideatrice e titolare del progetto "La Favola Incantata".Come si legge nel bando relativo al concorso, "la Regione Puglia ha inteso promuovere e favorire, d'intesa con le associazioni di categoria del comparto dell'artigianato, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura anche con l'obiettivo di innestare lo sviluppo di produzioni di nicchia, l'innovazione tecnologica di processo e prodotto, l'interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori. Il titolo di "Maestro artigiano" è attribuito a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all'Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di queste, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all'attività".