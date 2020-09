A "Materia Prima" un incontro sulle cooperative di comunità

La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, un modello che crea sinergia e coesione in una comunità. La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità stessa.L'incontro, voluto e organizzato da Andria Bene in Comune, in programma lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20, presso la sede di "Materia Prima" sita in corso Cavour, vedrà la partecipazione diDirettore di Legacoop Puglia, e di, Presidente Legaccop Puglia, oltre al candidato consigliere regionale Sabino Zinni, alla candidata Sindaco Giovanna Bruno, e alla candidata consigliere comunale Daniela Di Bari."Abbiamo volto organizzare un momento di formazione e riflessione sulle cooperative di comunità" spiega Daniela Di Bari, "perché rappresentano un innovativo modo di fare welfare a livello locale, un modo già sperimentato in molte parti d'Italia e del mondo, e che ha dato ottimi risultati. Crediamo che possa essere una via percorribile anche qui ad Andria. Del resto se dobbiamo cambiare questa città, dobbiamo anche pensare a nuovi strumenti per incidere su di essa. L'incontro è aperto a tutti e invito tutti a non mancare, soprattutto i concittadini impegnati a vario titolo nell'ambito del Terzo Settore. Il tentativo è quello di far nascere belle, stimolanti e nuove sinergie".