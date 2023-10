A fuoco Fiat Multipla sulla sp 2 Andria Canosa di Puglia

Forse all'origine un corto circuito, la causa dell'incendio di una Fiat Multipla. È accaduto sulla strada provinciale 2, tratto Andria Canosa di Puglia, in prossimità dello svincolo per Castel del Monte. L'auto è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme.L'incidente è accaduto poco prima delle ore 7. Sul posto sono giunti i Carabinieri del nucleo radiomobile ed Vigili del Fuoco da Corato che hanno spento le fiamme. Non si registrano feriti, in quanto sul posto non sono stati trovati gli occupanti del mezzo. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri che stanno valutando non solo le cause dell'incendio ma anche la provenienza dell'autovettura andata a fuoco.