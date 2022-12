Alberelli per contribuire alla raccolta fondi per il pediatrico Meyer di Firenze, Andria c'è

è il progetto di raccolta fondi messo in campo dall'per la campagna natalizia 2022. Si tratta dell'evento ufficiale diin favore delldi Firenze. L'obiettivo è promuovere a tutto tondo non solo la ricerca e la cura, ma sviluppare anche interventi a sostegno degli ammalati e creare così una rete di informazioni sul Sarcoma di Ewing e sui tumori che colpiscono i bambini e gli adolescenti.«Noi siamo l'unica associazione del territorio amica del Myer, nel senso che il Meyer normalmente ammette solo associazioni della Toscana. La nostra è una condizione molto eccezionale», spiega Giuseppe Lomuscio Presidente dell'associazione. «Abbiamo coinvolto i ragazzi dell'associazione Artisti Andriesi che hanno dato colore a questo Natale e ci hanno messo tutta la loro creatività e tutto il loro l'amore» continua Giuseppe «I ragazzi hanno dipinto ben 80 vasetti in terracotta, vasi che conterranno un cipresso chiaramente con l'idea che possa avere una seconda vita, ad esempio che possa essere ripiantato da qualche parte. Oppure sarebbe bellissimo che chi compra l'alberello dopo Natale possa farlo rivivere, ad esempio donandolo al Comune per piantarlo da qualche parte in città», prosegue.Ma l'evento nataliziopromossonon è l'unico, a questo si aggiungono una serie di iniziative, attive e promosse tutto l'anno grazie al lavoro continuo e silenzioso dei volontari. «Ad esempio c'è stata una volontaria che ha festeggiato i suoi 60 e ha chiesto agli invitati di fare donazione all'associazione anziché i regali. Oppure c'è chi nelle occasioni più importanti come matrimonio, cresima o comunione decide di donare tutto alla nostra associazione, rinunciando a regali e a ogni tipo di sfarzo», dicono dall'associazione." è quindi un progetto a edizione limitata. Per aderire alla raccolta fondi è possibile passare, sin da subito, dalla loro sede sita in Viale Roma n. 16 eil proprio. La distribuzione avrà inizio nella settimana che inizia il 12 dicembre. Passare dalla loro sede sarà un motivo in più per scoprire tutti gli altri modi per contribuire alla racconta fondi a sostengo della ricerca scientifica. Sono sempre più i bambini colpiti dal Sarcoma di Ewing o comunque da tumori. La ricerca è l'unica speranza per poter sconfiggere uno dei più temuti nemici della vita dei nostri bambini e non solo.