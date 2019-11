6^ prova del 23° Trofeo Puglia di Marcia: si conclude la stagione dell'atletica andriese

12 foto 6^ prova del 23° Trofeo Puglia di Marcia ad Andria

Si è svolta ieri mattina in viale Gramsci ad Andria, nei pressi della villa comunale, la 6^ e ultima prova del 23° Trofeo Puglia di Marcia 2019, valida come Campionato Regionale di marcia su strada. Una manifestazione indetta dal C.R. Pugliese FIDAL ed organizzata dalla A.S.D. Maratoneti Andriesi con il Patrocino del Comune di Andria. Gara disputatasi su un circuito di 1000 metri individuato sul Viale della Villa Comunale e sul Piazzale XXV Aprile entrambi prospicienti su Viale Gramsci, ripetuto più volte con partenza ed arrivo sul Piazzale XXV Aprile. A livello individuale sono stati premiati i primi 10 atleti delle Categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, i primi 6 atleti della Categoria Allievi ed i primi 6 atleti della Categoria unica (Jun – Pro- Sen) sia maschili che femminili.Ottima prova e risultati altrettanto soddisfacenti per le atlete della categoria Esordienti allenate dal tecnico FIDAL andriese prof. Pino Tortora e tesserate per l'Olimpia Club Molfetta: su un circuito di 1000 metri hanno ottenuto le prime tre posizioni al traguardo, rispettivamente, Giorgia Liso, Carla Lomuscio e Chiara Lacedonio; al sesto e settimo posto, invece, Laura D'Amore e Giorgia Pietrangelo. Una prestazione importante per le giovanissime atlete, che a partire dalla prossima stagione passeranno alla categoria Ragazze.Conclude la stagione nel migliore dei modi anche il talentuoso marciatore Nicola Lomuscio, tesserato per l'Amatori Atletica Acquaviva, che anche alla manifestazione di Andria sfoggia una prestazione positiva confermando l'ottima gara disputata domenica 27 ottobre ad Acquaviva delle Fonti. Si trattava della 5^ e penultima prova del Trofeo Puglia di Marcia su strada: Lomuscio ha conquistato la prima posizione sulla 6 km nella categoria Allievi, concludendo la gara in maniera esemplare dal punto di vista tecnico e con un ottimo tempo.Molto soddisfatto il tecnico Pino Tortora, che traccia il bilancio della stagione sportiva appena conclusasi con la 6^ prova del Trofeo Puglia di Marcia: «E' stata un'ottima annata per Nicola Lomuscio, che ha ottenuto il titolo di vice-campione italiano di categoria su strada e vinto tre prove del Trofeo Puglia. Pur non avendo una condizione ottimale a causa dell'infortunio, è riuscito a raggiungere risultati positivi grazie alla sua volontà e caparbietà». Sguardo già al futuro: «Con l'ultima prova del Trofeo Puglia chiudiamo la stagione. Adesso un po' di riposo e poi cominceremo subito la preparazione invernale in vista della nuova stagione: per Lomuscio sarà il secondo anno nella categoria Allievi, ci attende un fitto calendario di gare regionali e nazionali».