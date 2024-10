13ª edizione delle Giornate FAI di Autunno: Andria pronta con Palazzo Ducale

Quindi un'apertura assolutamente unica e straordinaria

allora noi cominciamo subito, entrando nelle scuole, rendendo i ragazzi attori e protagonisti ma anche ai nostri volontari che con dedizione e competenza guideranno la visita a Bisceglie.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre si terrà ladelle Giornate FAI di Autunno e vedranno qui nella BAT l'apertura di. Questa edizione vedrà lo svolgimento di percorsi all'aperto o in palazzi privati che vedono la collaborazione attiva eNella BAT, saranno aperte le porte del Palazzo Ducale di, uno degli edifici storici più significativi della città, situato nel cuore del centro storico, con una storia lunga e affascinante che risale al medioevo, e rappresenta un importante esempio di architettura civile in Puglia. È stato residenza dei duchi e delle nobili famiglie che hanno governato Andria, tra cui la celebre famiglia Orsini, Del Balzo, per passare poi ai Carafa e successivamente agli Spagnoletti-Zeuli.Non solo, a Bisceglie si svolgerà un itinerario cittadino nel nostro Borgo delle Case Torri al quale già qualche anno fa abbiamo dedicato una bellissima edizione delle Giornate FAI d'Autunno. Quest'anno percorreremo la vita religiosa, i riti e i culti che gli abitanti di quelle case torri svolgevano, abbracciando tutto il Basso Medio Evo, a partire dal Sepolcreto della Cattedrale che ha origini antiche ma che cessò di funzionare solo nelquando fu completata la costruzione del cimitero comunale, passando attraverso la chiesetta di Santa Margherita– siamo intorno al 1200 - già bene nel circuito FAI ma che sempre sorprende per la bellezza del suo pregevole patrimonio architettonico, per raggiungere la, e siamo nel, di cui visiteremo il primo cimitero comunitario, realizzato a spese dei privati, qualche anno dopo, sotto la guida del vescovo Pompeo Sarnelli. E il percorso si chiuderà con la visitarimasto chiuso ed inaccessibile alla comunità proprio perché vissuto, fino a pochi anni fa, dalle suore di clausura.Ecco il video realizzato per l'occasione.E poi sarà possibile, solo nella giornata di sabato, visitare la dimora privata dei, uno splendido palazzo progettato e costruito tra ile ilsu un antico complesso per la vinificazione e che vede, all'interno, l'eleganza dei 21 ambienti, tra i quali il salone delle feste, i salotti, la biblioteca, che raccoglie oltre 10.000 volumi e l'archivio di famiglia. Tutti ambienti che hanno conservato gli assetti originari, gli infissi laccati e gli stucchi, le vetrate, negli arredi e le volte dipinte. A brevissimo passerò la parola alla professoressa Angela Miccoli, capogruppo delche vi esporrà l'apertura interessantissima della Trinitapoli sacra.Il racconto di questi luoghi è il, della, dellesarà ancora una volta affidato ai nostri Apprendisti Ciceroni perchéRingrazio quanti stanno collaborando attivamente alla buona riuscita di queste giornate, in particolare i sindaci e le istituzioni con le quali come ho detto cerchiamo di costruiree unUn grazie particolare alle amministrazioni, aisempre estremamente disponibile ed attento ad accogliere le nostre istanze, in nostro impegno verso la cultura, agliUn ringraziamento speciale quindi ai ragazzi Apprendisti Ciceroni dell'al professorun grazie particolare ai: l'archeologo, gli architettiche hanno entusiasmato i ragazzi,che ci apre le porte della sua splendida dimora, all'ingegnerdell'Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi BAT che con la disponibilità e la gentilezza di donci hanno consentito l'accesso agli ambienti delle chiese, alleche ci aprono le porte della chiesa di San Luigi.Infine, come sempre vorrei ricordare che questo sforzo che è possibile grazie all'imponente contributo della nostra rete di, costantemente attivi sul territorio che mettono a disposizione le loro energie, le loro risorse, le loro competenze, i loro mezzi in uno sforzo collettivo che esprime tutta la voglia di. Allora un grazie speciale va alche ha realizzato questo splendido filmato, anostra segretariache con pazienza coordina tutti i nostri volontariche cura i nostri eventi, in particolare ache davvero interviene in tante emergenze che in queste occasioni si presentano davvero salvandoci da situazioni complicate, all'associazione