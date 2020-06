“100 Gianni Rodari”, al chiostro del Seminario Vescovile di Andria riprendono le attività del Circolo dei Lettori

Sabato 20 Giugno alle ore 19:00 presso il chiostro del Seminario Vescovile ad Andria, in largo del seminario 8, riprendono le attività del Circolo dei Lettori di Andria con la storica Vanessa Roghi.L'incontro, ideato in collaborazione con la Biblioteca diocesana "San Tommaso D'Acquino" e il Centro di Orientamento "Don Bosco", verterà sulla figura di Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario dalla nascita, e sarà l'occasione per presentare l'ultimo lavoro della Roghi intitolato Lezioni di Fantastica: storia di Gianni Rodari (Editori Laterza).Gianni Rodari non ha 'soltanto' inventato favole e filastrocche, ha fatto molto di più: ha inventato un nuovo modo di guardare il mondo e l'ha fatto rivolgendosi ai bambini e, usando gli strumenti della lingua, della parola e del gioco, ha portato l'elemento fantastico nel cuore della crescita democratica dell'Italia repubblicana.Vanessa Roghi ricostruirà la vita di questo grande intellettuale a partire dai grandi 'insiemi' che l'hanno riempita - la politica, il giornalismo, la passione educativa, la scrittura e la letteratura - con l'ambizione di raccontare un Gianni Rodari tutto intero, di sottrarlo allo stereotipo dello scrittore 'facile'. Un uomo il cui gioco di invenzioni e parole, come ha scritto lui stesso, «pur restando un gioco, può coinvolgere il mondo».L'ingresso è gratuito ma con posti limitati in osservanza dei protocolli di sicurezza stabiliti con ordinanza dalla Regione Puglia. È necessaria la prenotazione scrivendo a circololettoriandria@gmail.com