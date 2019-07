Visita sott. Sibilia. Zinni (ESP): "Bene aumento organici ma necessario anche rafforzamento dell'intelligence"

I risultati emersi dopo la riunione odierna presso la Prefettura Bat, sono stati commentati dal consigliere regionale e capogruppo della lista Emiliano Sindaco di Puglia, notaio Sabino Zinni."Non posso che esprimere soddisfazione per il fatto che il mio personale appello al ministro Salvini, al Capo della Polizia Gabrielli e al Prefetto Sensi abbia trovato pronto riscontro nella odierna riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. 47 nuove unità, tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono già un primo passo, ma concreto.Del resto, la mia voce era anche quella dei cittadini andriesi e delle altre forze politiche espressioni del territorio e come tale non poteva essere disattesa. Non resta che vigilare attentamente perché alle parole seguano fatti puntuali e concludenti.Peraltro, accanto al presidio del territorio, sarebbe quanto mai necessario il rafforzamento dell'azione di intelligence: anche su questo mi aspetto una risposta del ministro Salvini. Risposta che, ove assente, sarà mio preciso impegno tornare a sollecitare", ha così concluso Sabino Zinni.