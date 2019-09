Verso le elezioni comunali: grande confusione all'orizzonte

In vista delle comunali della prossima primavera,alla ricerca di equilibri interni e perché no anche di accordi all'esterno per laPiù probabili per qualcuno meno per qualcun altro, sono le alleanze anche se mai dire mai e ciò che è accaduto a Roma lo dimostra con la formazione di un governo giallo rosso che haUn'ipotesi che almeno per il momento ad Andria sembra piacere un po' di più aiche aiPer il segretario cittadino del"punti di condivisione con i 5 Stelle si potrebbero tranquillamente trovare" chiarendo che "sono i programmi ad unire le forze politiche non i colori". In tempi non sospetti, rispetto a quanto sta accadendo a Palazzo Chigi,una linea comune l'hanno già tenuta quando, insieme ahanno bocciato il bilancio lo scorso aprile e fatto cadere l'amministrazione guidata da Nicola Giorgino., già in corsa nel 2015, chiude ma non troppo alle intese: "Per ora nessun accordo è possibile" e per farne uno "sono importanti le persone, stimate e meritevoli, e gli obiettivi. Certo, sino a maggio possono cambiare tante cose ma al momento non ci sono ipotesi", spiega. Di certo c'è che il M5S prima d'ora non si è mai alleato, Andria dunque potrebbe essere unper rovesciare il risultato del 2015 quando Giorgino si impose al primo turno con oltre il 52% dei voti e dieci liste. Una ipotesi che potrebbe sparigiliare le carte sarebbe lache fungerebbero da sostegno alla, così come proposto ed approvato nelladecisione che attende adesso solo di essere inserita nelloPiù rigide le posizioni dall'altro lato, almeno ufficialmente. Per iquello che fa riferimento allae quello capeggiato dala frattura per ora non è ricucibile. Un'ipotesi di accordo in vista delle prossime elezioni non sembra potersi fare. Ne è convinto il responsabile politico nella Bat e segretario regionale della Lega,e anche il segretario provinciale del partito dell'ex Cavaliere,per il quale "nessun accordo è possibile con chi ha portato Andria al predissesto". Il riferimento è chiaramente a Giorgino. "Non si può far cadere un'amministrazione di centrodestra, l'unica di una città capoluogo in Puglia, per un'ipotesi che poi si è rivelata una bolla di sapone", aggiunge Riviello. "Con chi ha fatto questa operazione non vedo iniziative credibili". "L'unica possibilità -dice dal canto suo Luigi De Mucci- è che loro ammettano di aver sbagliato".I forzisti, intanto, annunciano che saranno in campo con un candidato scelto con il ", un tavolo di confronto composto attualmente dache ha ad Andria il suoStessa cosa farà lavicine a Giorgino. Nessuno però si bilancia sui nomi. Intanto in questi giorni il partito diche dovrebbe riunirsi (o già riunito!!!) ad Andria, potrebbe sciogliere il nodo degliSembra aperta una corsa sia per la segreteria provinciale, anche in vista di possibili candidature alle regionali traOrmai, da più parti prende sempre più corpo l'ipotesi che a sparigliare le carte potrebbe giungere la decisione di presentare già adesso il nome del. Una ipotesi suggestiva, che farebbe il paio con lache vede proprio la Lega di Matteo Savini rivendicare un ruolo di primissimo piano in quello che sarà un ipotetico nuovo centro destra riunificato. A farne le spese sarebbero proprio gli altri partners della coalizione,