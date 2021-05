Venti forti sulla Puglia: scatta da lunedì 17 maggio l'allerta meteo gialla

allerta meteo allerta meteo

La Protezione civile regionale ha diramato in queste ore un avviso di allerta gialla «per rischio vento localizzato su tutta la Puglia» per lunedì 17 maggio.Infatti dalla prossima mezzanotte e per le successive 24 ore si prevedono in Puglia «venti forti sud-occidentali con raffiche di burrasca». Attenzione alle possibili mareggiate sulla costa.