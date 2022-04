Scrive Papa Francesco nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013): "Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono un luogo teologico a cui dobbiamo prestare attenzione, particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione".Quest'anno ritorna, in occasione del Venerdì Santo la Processione dei Misteri, presieduta dal Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi: il sacro rito, con i pregevoli simulacri lignei conservati presso la chiesa del Purgatorio, procederà percorrendo strade ampie, evitando percorsi e spazi ristretti, affinché sia assicurato un discreto distanziamento fra i presenti:Piazza Porta la Barra - Via Orsini - Via Gioacchino Poli - Via Alto Adige - Viale Trentino - Via Dante Alighieri - Via Vittorio Pisani - Piazza Imbriani - Via A. De Gasperi - Porta Castello - Piazza Vittorio Emanuele II - SOSTA di PREGHIERA - Via Vaglio - via La Corte - vi F. Excelsis - via F. Giugno - via Porta la Barra - Piazza Porta la BarraEcco l'ordine delle statue, cui seguiranno le Comunità parrocchiali, le Associazioni ed Gruppi ecclesiali.Associazione dei CROCIFERISTATUA DI GESU' NEL GETZEMANISTATUA GESU' FLAGELLATOSTATUA GESU' CORONATO DI SPINESTATUA DELLA PIETA'STATUA GESU' PORTA LA CROCESTATUA GESU' IN CROCESTATUA GESU' NEL SEPOLCROReliquia della SACRA SPINASTATUA DELLA MADRE ADDOLORATASTATUA DELLE PIE DONNECome da nota dei Vescovi di Puglia, viene chiesto ad ogni Comunità parrocchiale che si affidi ad "alcuni volontari" la cura del servizio d'ordine per i fedeli della medesima comunità. A loro il compito di verificare (con discrezione e senza alcuna forma di imposizione), l'uso corretto della mascherina e un discreto distanziamento, "garantendo – così - lo svolgimento – corretto dell'evento religioso - secondo le regole vigenti".