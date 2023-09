Vasta operazione della Polizia di Stato nel nord della Puglia: perquisizioni e verifiche anche ad Andria

Qualcuno l'ha già denominata l'operazione contro le capitali dei furti d'auto, del triste fenomeno del riciclo dei pezzi sottratti ai veicoli rubati, considerato che sta interessando i centri dove maggiore è la diffusione di questa problematica criminale, con bande specializzate, che imperversano anche in altri territori pugliesi. La Polizia di Stato sta dalle prime ore di stamane, 27 settembre, eseguendo in alcune città della Puglia una vasta operazione, con oltre alcune centinaia di poliziotti impiegati, in località ad alta densità criminale quali Andria, Cerignola e Bitonto.Il complesso intervento è stato coordinato direttamente da Roma, ovvero dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Impegnato il personale delle Squadre Mobili delle Questure di Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani, le SISCO di Bari, Lecce, Napoli, Potenza e Campobasso, i Reparti Prevenzione Crimine provenienti da diverse parti d'Italia, gli operatori specializzati delle UOPI (Unità Operative di Primo Intervento), due elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato, unità cinofile antidroga e antiesplosivo.Anche ad Andria, come al quartiere San Valentino, zona Cisternone, via Canosa, ma anche zone rurali dell'altopiano murgiano, sono state eseguite perquisizioni domiciliari volte alla ricerca di armi, munizioni e stupefacenti, posti di controllo, verifiche presso autorimesse, autoparchi, bar, sale giochi ed altri esercizi commerciali, mentre un elicottero del Reparto Volo di Bari Palese ha sorvolato le zone interessate.