Vaccini, oggi tocca ai pugliesi di 77 e 76 anni. Ad Andria hub aperto fino alle 20

Giovedì 15 aprile: 75enni e 74enni;

Venerdì 16 aprile: 73enni e 72enni;

Sabato 17 aprile: 71enni e 70enni;

Domenica 20 aprile: 69enni.

Le dosi di vaccini anticovid somministrate sino al pomeriggio di ieri in Puglia sono 815.038. Sarà aperta da oggi, mercoledi 14 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità alla doppia annualità dei nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni.Si prosegue poi in questo ordine:Si va avanti sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l'appuntamento per chi ha effettuato l'adesione sul sistema "La Puglia ti vaccina", che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.Sono 1752 i soggetti vaccinati ieri fino alle 18 presso i 6 hub della Asl Bt. Di questi 1274 hanno ricevuto il vaccino Astrazeneca. Lunedì, invece, fino alle 20 sono stati vaccinati 2380 persone. Continua anche la vaccinazione a domicilio degli over 80 da parte dei medici di medicina generale: ieri sono state fatte 50 somministrazioni.A Barletta presso l'ospedale prosegue la vaccinazione dei pazienti oncologici che si concluderà venerdì mentre a partire da sabato saranno vaccinati gli oncoematologici afferenti alla unità operativa di Ematologia di Barletta. Giovedì e venerdì in programma la vaccinazione dei pazienti oncoematologici afferenti al servizio di Trani mentre venerdì e domenica presso il Palazzetto dello sport di Trani saranno vaccinati i malati rari e i loro caregiver.