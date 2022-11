USB: «Andria Multiservice, mancano i soldi per pagare le retribuzioni: dov’è il Comune?»

«Nonostante le capacità del nuovo Amministratore della Multiservizi ed il grande impegno che hanno contraddistinto l'inizio del suo mandato oggi continua a mancare la "voce" e, soprattutto, gli impegni da parte del Socio Unico. Già lo scorso mese, nonostante i lavori e servizi offerti alla comunità andriese, la Multiservice aveva rischiato di non pagare gli stipendi dei Lavoratori a causa della mancato pagamento da parte del Comune.Il Dott. Griner, Amministratore Unico della Andria Multiservice, allora aveva messo tutte le sue capacità e, non volendo lasciare i lavoratori senza stipendio, aveva effettuato i pagamenti in due trance. Ora però la scena, a distanza di solo un mese, si ripete pari pari. Non diciamo niente di nuovo sottolineando che numerose sono le famiglie monoreddito che "vivono" con lo stipendio della Multiservice e che anche qualche giorno di ritardo nel pagamento delle retribuzioni significa una forte sofferenza.Il Comune nonostante le promesse, gli impegni e le Delibere di affidamento dei servizi non ha ancora sottoscritto i contratti con l'Andria Multiservice. Il Comune e l'Amministrazione Bruno continua nel "silenzio" nonostante i nostri solleciti di incontro del tavolo, nonostante le rassicurazioni, i "non dovete preoccuparvi" ora basta! Lunedi' 21 novembre, a partire dalle ore 10:00, i Lavoratori della Andria Multiservice si troveranno in Piazza Umberto I davanti a Palazzo di Città per una Assemblea pubblica». La nota è a firma di Pierpaolo Corallo di USB Lavoro Privato – Puglia.