Urban Mobility Andria entra a far parte di RIME la Rete Italiana Mobilità Equa

rappresentare in Italia il diritto alle scelte di mobilità,

dimezzare entro il 2030 le vittime della violenza stradale,

rendere le strade più giuste, inclusive e vivibili per tutti i cittadini,

ridurre la dipendenza dall'automobile privata e potenziare il trasporto pubblico,

contrastare la mobility poverty come fattore di diseguaglianze territoriali e sociali,

dare forza alla democrazia dello spazio pubblico come spazio vivibile e collettivo, di relazione, gioco e generatore di salute.

"La strada è lo spazio pubblico che condividiamo ogni giorno. Chiedere che le strade diventino sicure per tutti i cittadini non dovrebbe essere necessario. Eppure, oggi è non solo necessario, ma anche urgente. Noi esistiamo per questo."«Dobbiamo considerare la sicurezza stradale come una scienza applicata e come tale basata su metodi scientifici per analizzare, comprendere e prevenire gli incidenti nonché per incentivare il cambiamento delle abitudini di mobilità. La raccolta e l'analisi di dati e tendenze pertanto deve essere sempre il primo passo sia nell'affrontare il dibattito sulla sicurezza stradale sia nel disegno di politiche pubbliche che mirino a rendere le strade più sicure e più vive», fanno sapere da Urban Mobility Andria.La nascita di RIME, la Rete Italiana Mobilità Equa, ha come obiettivo quello di:«Sappiamo che le abitudini di mobilità sono influenzate dalla disponibilità di offerta – condivide il Presidente di Urban Mobility Andria, Antonio Leonetti - per ridurre il tasso di motorizzazione – e quindi aumentare la sicurezza stradale – è necessario che il servizio di trasporto pubblico urbano e interurbano sia capillare, efficiente, affidabile, accessibile, economico e che la rete di infrastrutture e servizi per la mobilità attiva (a piedi e in bicicletta) sia progettata a realizzata secondo principi di linearità, continuità e confortevolezza. La transizione verso forme di mobilità più sostenibili – ottenibile attraverso la ridistribuzione dello spazio pubblico – riduce anche l'inquinamento e le malattie cardiovascolari correlate».«Pensiamo che le scelte delle istituzioni e il discorso pubblico debbano sempre partire dai dati – condivide il socio Fondatore Riccardo Figliolia - la sicurezza stradale può essere considerata una scienza applicata e come tale si basa su metodi scientifici per analizzare, comprendere e prevenire gli scontri stradali nonché per incentivare il cambiamento delle abitudini di mobilità. La raccolta e l'analisi di dati e trend pertanto deve essere sempre il primo passo sia nell'affrontare il discorso sulla sicurezza stradale, sia nel disegno di politiche pubbliche che mirino a rendere le strade più sicure e più vive.Riconosciamo che serve rispetto e pazienza, per cambiare "insieme" – afferma il socio Fondatore Domenico Zingaro - per essere efficace e sistemico il cambiamento delle abitudini di mobilità e della sicurezza stradale richiede il contributo di tutti: istituzioni, cittadini, forze dell'ordine, aziende e associazioni. Serve un approccio basato sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla consapevolezza che ogni trasformazione urbana e culturale ha bisogno di tempo per essere accolta e interiorizzata. Solo costruendo un senso di responsabilità collettiva e promuovendo confronto libero da pregiudizi possiamo rendere le nostre strade più sicure e vivibili».«Possiamo cominciare a rendere le strade più sicure cambiando il modo in cui ne parliamo – condivide il socio fondatore Gianmarco Fasciano - Non esistono le fatalità: salvo rarissimi casi ogni scontro stradale che determina feriti e morti ha delle precise cause che producono tragiche conseguenze ed è importante raccontare questo legame. La responsabilizzazione di chi si trova alla guida di veicoli a motore affinché adotti comportamenti prudenti e lo faccia in condizioni psicofisiche adeguate – infatti – può e deve avvenire anche con le parole che scegliamo di usare, nei discorsi di tutti i giorni e attraverso i media».