Un marchio speciale per i prodotti pugliesi: Lino Banfi presenta il nuovo paniere di eccellenze locali

Social Video 3 minuti Lino Banfi ad Andria

Le eccellenze agroalimentari del nostro territorio racchiuse in un marchio speciale. Il paniere di prodotti tipici pugliesi "Bontà Banfi" è da oggi realtà: il celebre attore di origine andriese Lino Banfi ha presentato la novità ieri mattina nello showroom dell'azienda olivicola Biolevante sita in via Barletta ad Andria, amministrata da Riccardo Cassetta. Un brand basato essenzialmente sulla cultura del mangiar sano grazie alla qualità dei prodotti "Made in Puglia", piatto forte del paniere "Bontà Banfi", in cui l'attore "ci mette il cuore e la faccia: la Puglia con i suoi prodotti agroalimentari fa il resto".A conferire ulteriore pregio al brand del famoso attore, un progetto di commercializzazione del paniere in Italia e all'estero, coordinato dal figlio Walter: presente a questo proposito Marco Silvagni, Amministratore Delegato di Bontà Italia, società inglese specializzata nell'import di prodotti alimentari italiani tipici distribuiti in tutto il mondo. "Siamo orgogliosi di essere ambasciatori del buon cibo italiano, - ha affermato Silvagni - stiamo facendo un buon lavoro per promuovere i piatti regionali all'estero. Con il brand "Bontà Banfi" riusciremo senz'altro a realizzare qualcosa di positivo, perchè si sposa perfettamente con la nostra missione".I produttori coinvolti nel paniere "Bontà Banfi" sono stati selezionati sulla base della Carta dei Valori che caratterizza il progetto: tracciabilità, sicurezza, genuinità, salute, eticità, rispetto per il lavoro."Bontà Banfi è una bellissima iniziativa: sono ambasciatore della Puglia nel mondo, - ha dichiarato Lino Banfi - dunque non potevo non diffondere i prodotti della nostra terra. Questo progetto reso possibile grazie alla collaborazione con aziende di lunga esperienza nel campo della GDO e nella conoscenza del mercato estero. La gamma di prodotti "Bontà Banfi" ha già suscitato curiosità in America del Nord, America Latina, Canada e Australia dove vivono molti italiani".Al paniere partecipano la Biolevante di Andria con il suo olio extravergine d'oliva e con il D.O.P. "Terra di Bari-Castel del Monte"; PuMa conserve con conserve e olive; il pastificio Maffei; Delizia con i prodotti caseari freschi.