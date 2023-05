Ufficializzato il passaggio di Gianluca Grumo dalla Lega ad Italia Viva

C'erano il senatore Ivan Scalfarotto, esponente nazionale di punta di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi ed il coordinatore regionale della Puglia, Lorenzo Frattarolo, per la presentazione, ieri pomeriggio ad Andria, presso la Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci" di Gianluca Grumo, consigliere comunale e provinciale, che ha voluto aderire ad Italia Viva, lasciando così il partito di Matteo Salvini che lo aveva visto eleggere nelle sue fila nelle scorse elezioni amministrative.Con Gianluca Grumo, presenti in sala altri esponenti politici cittadini, già rappresentanti ed ex amministratori del centro destra, tra questi Antonio Nespoli, Sabino Troia, Antonio Sgaramella, che in molti danno in imminente passaggio per Italia Viva.Ma se questi ulteriori transiti nel partito di Matteo Renzi dovessero realmente avvenire, si prospetterebbe nel centro destra cittadino un vero e proprio terremoto politico, in quanto le fibrillazioni che da tempo lo stanno scuotendo, denotano chiaramente una frammentazione della linea politica in numerosi e disordinati rivoli.