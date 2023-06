Turismo enogastronomico, tutti pazzi per la Puglia

Tra le mete turistiche enogastronomiche la Puglia è terza regione in Italia nelle preferenze dei vacanzieri. Il dato è emerso oggi nel corso della presentazione del sesto rapporto del turismo enogastronomico italiano. Il 23% dei turisti italiani ed il 22% dei turisti enogastronomici vorrebbero visitare la Puglia, terza per preferenze nella classifica nazionale subito dopo Sicilia e Sardegna. Il food & wine pugliese si conferma un volano per il turismo della regione.Il 31% degli italiani considera la Puglia fra le migliori mete enogastronomiche, quarta in classifica, e un turista enogastronomico su cinque dichiara di esservi recato nel corso delle più recenti vacanze per vivere esperienze a tema cibo e vino."La Puglia, terra baciata dal sole e circondata dal mare, brilla per la sua ricchezza enogastronomica - sottolinea l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane -. Il rapporto presentato questa mattina vede la Puglia terza in Italia come meta preferita per il buon cibo e il buon vino. Un risultato che ci gratifica per l'importante lavoro che stiamo svolgendo anche al tavolo di prodotto, nell'ambito dei lavori per l'aggiornamento del Piano strategico regionale del turismo".L'indagine del rapporto del turismo enogastronomico è stata condotta a gennaio, attraverso un questionario online, su un campione di 1.500 persone rappresentativo della popolazione turistica italiana. L'indagine è stata curata dalla professoressa Roberta Garibaldi con il supporto di Unicredit, Visit Emilia, Valdichiana Living e Smartbox.