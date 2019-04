Turbolence Voice of Space: il nuovo progetto dell’andriese Giannandrea Inchingolo

Anche le ricerche astrofisiche possono offrire dati esteticamente sorprendenti e coinvolgenti. Di questo ne è convinto(Portogallo)il quale ci svela la bellezza nascosta dell'universo come quella data dalle immagini del plasma collisionless (senza collissione), una miscela di particelle cariche di ioni, elettroni e specie neutre interagenti tra loro.Ed è proprio dal moto caotico di particelle del plasma, nasce il progetto del giovane ricercatore, dal titolo", il cui nome deriva dal movimento del plasma, fondamentale per comprendere i comportamenti di diversi sistemi astrofisici, come ad esempio il vento solare, il mezzo interstellare, i flussi di pulsar o i dischi di accrescimento dinamici attorno ai buchi neri supermassicci.Instabilità cinetiche, turbolenze sono tradotte da Giannandrea in creazioni artistiche, per poi evolversi in una serie di immagini ma anche di suoni. Infatti, mediante l'elaborazione dei dati di una turbolenza, si giunge ad analizzare la pendenza di una linea conferendole una forma più coinvolgente, artisticamente parlando e in seguito ottenendo anche, audio e realtà virtuale. Quindi, l'intento proposto dal ricercatore consiste proprio nel coniugare scienza e arte, con il duplice fine di fornire spazi espressivi ad un pubblico più variegato e al tempo stesso promuovendo la conoscenza scientifica dei flussi e suoni dello spazio.ma anche da unche riconoscono e avvalorano un progetto destinato a farsi strada.Infatti, le prime dimostrazioni si evincono proprio dal fatto che è stato oggetto di pubblicazioni, come quella avvenuta su una rivista astrofisica, oltre che ottenere ilnel settore cultura e audiovisivo.Un connubio interessante dunque, tra scienze e arte, capace di trasmettere effetti sensoriali ed emotivi straordinari, proprio mediante la trasmissione di immagini alternative e del tutto innovative della scienza in un mondo da apprezzare come un'opera d'arte.Per seguire le prossime novità del giovane ricercatore, è possibile consultare il sito web www.giannandreainchingolo.com/turbolence. Complimenti quindi al nostro bravo e talentuoso Giannandrea, di continuare a tenere alto il nome di Andria nel mondo.