Tratto Andria-Canosa di Puglia dell'A/14 bloccato per 3 ore a causa di un tir in fiamme

Ci sono volute circa tre ore di duro lavoro da parte dei Vigili del Fuoco per avere ragione di un incendio che ha mandato distrutto oggi, lunedì 5 ottobre, un tir sul tratto dell'A/14 tra Andria-Barletta e Canosa di Puglia, direzione Bari. L'incidente, secondo quanto fornito dalla Società Autostrade, è avvenuto intorno alle ore 15.45 circa sull'arteria autostradale che è stata temporaneamente chiusa a causa delle fiamme, che stavano interessando il mezzo pesante al km 614.Sono accorsi sul luogo dell'incendio anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Solo intorno alle ore 18:30 il tratto autostradale è stato riaperto al traffico.Numerose le code dei veicoli in transito, soprattutto mezzi pesanti: agli utenti diretti verso Bari, dopo l'uscita a Canosa di Puglia, si è provveduto ad indirizzarli vero la Strada statale 93 "Appulo Lucana" in direzione Barletta, per poi proseguire sulla SS 16 "Adriatica" e poi ancora sulla SS. 170 direzione Castel del Monte, entrambe in direzione Andria, per poi far rientrare i mezzi in autostrada al casello di Andria – Barletta.