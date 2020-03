Torna il maltempo sulla Puglia, da oggi previsti venti di burrasca

Messaggio allerta Protezione civile Messaggio allerta Protezione civile

Torna il maltempo sulla Puglia: la protezione civile ha diramato un'allerta gialla a partire dalle 6 di oggi, lunedì 2 marzo, per l'intensificarsi del vento, che dovrebbe perdurare per le 24-36 ore successive.«Venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in prevalenza dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte», si legge nel bollettino pubblicato ieri, domenica 1° marzo.