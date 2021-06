Titoli illiquidi venduti da Veneto Banca, il Tribunale di Trani dà ragione a risparmiatori andriesi

Una svolta importante è arrivata per alcuni investitori andriesi: una significativa sentenza del Tribunale di Trani, in composizione monocratica, ha infatti confermato che i titoli di Veneto Banca venduti a questi risparmiatori erano ad elevato profilo di rischio, tanto da essere divenuti illiquidi. Il Giudice di primo grado, dott. Giuseppe Rana, ha chiarito nella sentenza che "semplicemente si doveva informare il cliente dell'elevato profilo di rischio e della possibile perdita dell'intero capitale. Cosa non avvenuta e comunque in contrasto con gli obiettivi e le abitudini dell'investitore".«Giustizia è stata fatta – sottolinea l'avv. Michele Coratella, esperto in diritto bancario e già noto per altre vicende legali di questo tenore - per degli investitori andriesi che dovranno essere risarciti dalla banca: questa sentenza è di buon auspicio per tanti risparmiatori e quindi anche per coloro che hanno acquistato le azioni di Banca Popolare di Bari. Speriamo che questa sentenza sia la prima di una lunga serie che ripristinini quello che è accaduto sul nostro territorio, con un grande impoverimento da parte di molti risparmiatori che hanno perso i propri risparmi».