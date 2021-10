Terza dose anti covid: nella Asl Bt effettuate 1615 dosi di vaccino

5.957.063 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia

Sono 1615 i pazienti fragili della Asl Bt che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid. Mentre prosegue l'attività negli hub vaccinali di Andria, Trani, Barletta e Bisceglie e in tutti gli uffici di igiene degli altri comuni della Provincia, presso il punto vaccinale allestito all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta continua la vaccinazione dei pazienti afferenti alle unità operativa di Oncologia, Ematologia, Nefrologia e Dialisi e Radioterapia. Intanto prosegue con regolarità anche la somministrazione della terza dose al personale sanitario.E sono 5.957.063 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono l' 86.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.874.673).