Tenerelli e la Burrata IGP di Andria protagonisti con il Parco dell'Alta Murgia a Casa Sanremo

ed i quindici comuni che racchiude presentano a, l'area hospitality del Festival della canzone italiana, i propri prodotti tipici e le eccellenze del territorio.Ospiti di "L'Italia in Vetrina", una delle trasmissioni di punta del ricco palinsesto di Casa Sanremo, lo Chef Giovanni Cefarelli che realizzerà in occasione del cooking show "L'Alta Murgia tra colori e sapori", e Fedele Guida, tecnologo alimentare originario di Gravina che presenterà gli ingredienti utilizzati, cioè Orecchiette di semola, Funghi cardoncelli "cardungí", Cece nero del Parco dell'Alta Murgia e Olio extravergine d'oliva.La Burrata IGP di Andria, il pane e la Lenticchia di Altamura, il Pallone di Gravina, la Mandorla di Toritto, l'Olio di Coratina e Cima di Bitonto, la Salsiccia di Spinazzola, la Cima di rapa di Minervino, il Fungo Cardoncello, il Cardo selvatico spinoso, il PanCataldo , il Mandorlaccio, i Confetti e Tenerelli, il Nero di Troia, il Bombino Nero e il Verdeca, tutte, in una festa di sapori che conquisterà la Lounge del Palafiori. I prodotti del paniere del Parco dell'Alta Murgia saranno inoltre utilizzati nella preparazione del pranzo che sarà servito al Roof sempre nella giornata di mercoledì 7.Durante l'incontro con Veronica Maya verrà raccontata la cultura, la bellezza del territorio e le tipicità culinarie dei, che sono: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Laterza, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola, Toritto.