TAR Puglia boccia ordinanza del Sindaco di Andria su utilizzo materiali plastici: non aveva competenza

"Per conoscenza qualche giorno fa il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, con sentenza in forma breve ha annullato anche l'ordinanza n. 185 del 12/04/2019 adottata dall'Ex Sindaco del Comune di Andria perché "non aveva alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l'utilizzo di materiali plastici"...trattasi di sentenza con la quale il Comune è stato anche condannato a pagare le spese processuali. Erano solo spot, niente di serio purtroppo !!!"La notizia appare in un post, della pagina fb dell'ex consigliere comunale Antonio Nespoli, di Forza Italia.