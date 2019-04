Tanti imperdibili appuntamenti per la rassegna “Jazz…In” di Stefano Porziotta

Si rinnovano gli appuntamenti per la rassegna musicale "Jazz…In" organizzata e curata dal medico e mecenate Stefano Porziotta. Ad inaugurare gli incontri musicali, ci sarà il trio del noto jazzista Mimmo Campanale, che si esibirà sul palco dell'auditorium "Michele Palumbo" del Liceo Scientifico "R.Nuzzi" di Andria,che serberà a fine serata una sorpresa.A seguire,presso l'aula magna di Palazzo Mariano, per omaggiare il grande Torino di Valentino Mazzola, ci sarà in anteprima culturale (tributo storico) un giovane musicista al primo set in gruppo jazz, infin con Seamus BLAKE al sassofono in 4et (serata granata)Invece,di Andria, in via Saliceti, con "La Liborio", piece teatrale in 2 set.Infine,si torna al Liceo scientifico "R.Nuzzi" di Andria con l'orchestra di FEFI per celebrare il giorno internazionale del Jazz con Donatella Montinaro alla voce ed altri dieci artisti che offriranno in chiave musicale e corale, con un tributo agli standard che hanno caratterizzato il XX secolo.Tutti gli eventi prevedono apericena.Per info e prenotazioni, 338 7212416.