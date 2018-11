Tangenziale di Andria invasa da decine di contenitori di plastica caduti da un camion in transito

Stamane, intorno alle ore 11.00 un camion mentre percorreva la strada tangenziale (all'altezza dello svincolo per via Bisceglie), ha perso un carico di qualche decina di contenitori di plastica, di una capienza pari a 5 lt, che hanno invaso tutta la carreggiata, in particolare la corsia di marcia.Fortunatamente sono tempestivamente intervenuti i volontarihanno bloccato l'andirivieni di macchine, ponendo al centro della strada il proprio mezzo e accendendo le quattro luci di emergenza. In questo modo i viaggiatori in transito, procedendo cautamente hanno consentito ai Volontari federiciani di raccogliere e accatastare i contenitori di plastica.Dopo aver svolto con diligenza il proprio lavoro, i volontari hanno comunicato quanto è avvenuto al d, Comandante della Polizia Municipale, dichiarando inoltre che i contenitori saranno depositati presso la sede dell'associazione, in piazza Bersaglieri, qualora qualcuno presentasse richiesta di restituzione.