Strage treni sulla Andria-Corato: il ricordo dell' on. Matera, della consigliere regionale Di Bari e dell' assessore Maurodinoia

"Come parlamentare del territorio il presidente della Camera, Fontana, ha affidato a me il ricordo della strage dei treni sulla Andria-Corato nel settimo anniversario della tragedia."Per me una grandissima emozione: ricordo bene, come cittadina andriese, quel 12 luglio. Le città coinvolte, ma l'intera Puglia, erano sotto shock mentre di ora in ora il numero delle vittime aumentavano, alla fine se ne contarono 23, più del doppio i feriti, e dietro ogni nome una storia, speranze e sogni cancellati per sempre… ma anche famiglie distrutte. Per questo nel mio intervento alla Camera ho voluto ricordare i loro nomi per farli rivivere, perché nessuno li dimentichi e perché la loro morte non sia stata inutile: la sicurezza dei trasporti pubblici deve essere una priorità. Sempre." Cos? ilIn allegato il link con il video dell'intervento: https://we.tl/t-dwi4QBQq0g"Sono trascorsi sette anni dal tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria - Corato: una ferita per la nostra comunità che non si rimarginerà mai. È nostro dovere tenere vivo il ricordo delle 23 vittime e dare il massimo sostegno alle loro famiglie, che ogni giorno convivono con quel dolore, e alle 51 persone ferite, la cui vita da quel momento è cambiata per sempre. Come rappresentanti del territorio abbiamo lavorato in questi anni per garantire la riapertura della linea con la massima sicurezza. Ad aprile c'è stata la riapertura della linea ferroviaria Corato - Andria Sud, con standard adeguati e la circolazione a doppio binario. Stiamo continuando a mettere il massimo impegno per risolvere le criticità che ancora permangono. Sempre con il pensiero rivolto a quello che è successoCosì lanel giorno del settimo anniversario dell'incidente ferroviario sulla tratta Andria - Corato.In occasione del settimo anniversario dell'incidente ferroviario sulla Andria-Corato, l'ha partecipato questa mattina alla deposizione di una corona di fiori presso la lapide commemorativa situata lungo il perimetro della fontana di piazza Moro a Bari, cerimonia promossa dal Comune di Bari."Il ricordo del tragico incidente ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato sarà sempre vivo nella comunità pugliese – ha commentato l'assessore Maurodinoia -. In questa triste giornata la Regione Puglia si stringe ancor di più alle famiglie delle vittime e ai sopravvissuti. Commossi, commemoriamo una giornata che ha segnato per sempre la storia della nostra regione. "