Sport giovanile e la vitalità dei bersaglieri in una manifestazione delle Fiamme Cremisi

E' stato un pomeriggio all'insegna del sano sport giovanile, permeato sulle basi dei valori delle Fiamme Cremisi quello svoltosi sabato 28 maggio a Bisceglie.Decine e decine di ragazze e ragazzi frequentati il Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Esercito Bersaglieri Team Simone di Bisceglie, che hanno fatto vivere momenti di vero entusiasmo legati al karate ma anche alla freschezza dei Fanti piumati. Vari momenti hanno accompagnato questa giornata, iniziata nel primo pomeriggio con la deposizione di una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Emanuele, da parte delle numerose delegazioni dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, giunte dalla provincia Bat, ma anche da altre città vicinori, come Andria, con i labari regionale e provinciale.La Fanfara dei Bersaglieri di Terlizzi ha accompagnato con le marce cremisi e gli squilli di tromba, il Canto degli Italiani come anche la Canzone del Piave, che hanno contraddistinto l'Alzabandiera e la deposizione della Corona d'Alloro. Al termine un piccolo corteo ha seguito la Fanfara fin dentro la palestra della scuola media statale "Galileo Ferraris e Cesare Battisti".Prima del saggio di fine anno degli allievi karateka del M° Francesco Simone, hanno dato prova alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano e dell''Assessore allo sport Maria Lorusso, della loro bravura. Si sono quindi svolte le premiazioni dei tanti campioni distintisi sia a livello regionali che nazionale. I genitori e parenti non hanno fatto mancare la loro festosa presenza, insieme ai tanti ospiti intervenuti, dalla dirigenza del Gruppo sportivo Fiamme Cremisi Esercito Bersaglieri Team Simone di Bisceglie, al vice Presidente regionale Bersaglieri Cosimo Sciannamea, al Presidente regionale FIJLKAM Saverio Patscot, il Presidente provinciale Bat Antonio Lomuscio, ai componenti della Fanfara Bersaglieri di Terlizzi e le delegazioni dei Bersaglieri giunti da Canosa di Puglia, Barletta, Corato e appunto Andria, felici di trascorrere una bella giornata tra sport e solidarietà.