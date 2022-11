Spettacoli, laboratori creativi per i più piccoli e solidarietà: ad Andria torna la Casa di Babbo Natale

Social Video 1 minuto La Casa di Babbo Natale: l'intervista a Sabino Matera

Ad Andria "La Casa di Babbo Natale" apre le sue porte ai visitatori. Ieri, venerdì 18 novembre, si è svolta l'inaugurazione ufficiale dell'evento natalizio, ideato ed organizzato dall'art director Sabino Matera, a cui hanno partecipato anche il vicesindaco di Barletta, Giuseppe Dileo, il direttore del Centro Commerciale Mongolfiera, Giuseppe Conversano, la Responsabile Marketing Coordinator, Licia Amoroso e il Presidente dei servizi Misericordia di Puglia, Gianfranco Gilardi."Questa è una delle tante iniziative del nostro territorio che andrebbero valorizzate" – commenta il direttore Conversano – "Il Centro Commerciale è stato davvero contento di ospitare questo evento, che ha come valore aggiunto la Misericordia. Spero che questo lato solidale venga percepito da chi ci verrà a trovare"."Anche quest'anno la Misericordia porterà avanti progetti solidali" – dichiara invece il direttore della Misericordia di Puglia, Gilardi – "Sono contento che Sabino ci abbia coinvolti in questa iniziativa, perché per noi significa dimostrare vicinanza a chi ha più bisogno e lo stiamo dimostrando attraverso l'emporio solidale, che fa parte di una progettazione nazionale. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci supporteranno in questa iniziativa".A partire da ieri, dunque, grandi e piccini potranno godere dell'atmosfera del periodo più magico dell'anno immersi in una cornice d'eccezione, all'interno del Centro Commerciale Mongolfiera. L'apertura della casa di Babbo Natale (che giunto alla settima edizione è l'evento natalizio più longevo della città) è in programma dal 18 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 21:00, mentre la domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00. Mentre a partire da sabato 26 si potrà accedere alla dimora natalizia anche di mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00.Si tratta di un luogo incantato, in cui i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e giocare con tanti elfi, mentre gli adulti torneranno a sognare. Si possono visitare tutti gli ambienti di una vera e propria realtà domestica: la camera da letto, la sala da pranzo con tanto di tavola apparecchiata, ma anche l'ufficio posta per le letterine, la casa del Grinch e gli igloo con gli animali del polo nord. Inoltre, ad arricchire l'iniziativa ci sarà il classico mercatino di Natale con un'esposizione di prodotti tipici e dolciumi vari, realizzati dalle storiche aziende del territorio e un ricco programma di eventi ideati per garantire intrattenimento di qualità, come laboratori creativi per i più piccoli e vari spettacoli musicali. Infatti, per sabato 3 dicembre, ci sarà "un appuntamento imperdibile" ci svela Sabino Matera, ovvero il concerto di Natale che riproporrà i motivi più classici e più evocativi della festa.Di seguito video intervista a Sabino Matera e galleria di immagini.