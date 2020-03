Situazione meteo: torna il maltempo sulla Puglia

Inizio settimana all'insegna del vento forte. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo valida per le prossime 24-36 ore

Inizio settimana all'insegna del maltempo in Puglia. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per vento forte valida dalla notte scorsa e per le successive 24-36 ore.«Venti da forti a burrasca, a prevalente componente settentrionale, su tutto il territorio regionale. Possibili mareggiate lungo le coste esposte adriatiche e ioniche», si legge nel bollettino.